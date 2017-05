(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "La politica estera americana in diversi settori non è ben chiara perché è ancora sottoposta a una revisione. Non sappiamo quindi quale sarà al momento la posizione degli Usa, per esempio sull'Africa. Il G7 darà la possibilità di capire" quale sarà la politica del presidente Donald Trump su molti temi. Lo ha detto l'ambasciatore tedesco in Italia, Susanne Marianne Wasum-Rainer, in un Forum all'ANSA. "Il vertice G7 - ha aggiunto - non si focalizza sui rapporti tra Usa e Ue, ma offre delle possibilità per incontri bilaterali a margine, e questo è il valore aggiunto dell'incontro di quest'anno".