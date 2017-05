(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Senza un'intesa e un coordinamento tra la Germania e la Francia non ci potrebbe essere progresso nell'Ue. Ma è una collaborazione che non esclude nessuno. Anche la collaborazione con l'Italia è di grande importanza per entrambi i paesi e in diversi ambiti, ma il primo passo da compiere è sempre la ricerca del compromesso tra Francia e Germania". Lo ha detto l'ambasciatore tedesco in Italia, Susanne Marianne Wasum-Rainer, in un Forum all'ANSA, rispondendo a una domanda sui rapporti tra Parigi e Berlino dopo l'elezione del nuovo presidente francese Emmanuel Macron. "So molto bene - ha sottolineato - che la collaborazione tra Francia e Germania a volte scatena timori, ma voglio ricordare l'importanza storica della collaborazione tra i due Paesi, i due maggiori Stati membri dell'Ue".