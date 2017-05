Intercettazioni: FI, sia sinistra a dar regole pubblicazione

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Le parole del presidente Napolitano, sull'anomalia tutta italiana dell'uso delle intercettazioni giudiziarie, fanno chiarezza. A maggior ragione perché pronunciate da chi è su posizioni politiche opposte rispetto alle nostre. La nostra cultura liberale e garantista non è mai cambiata e fa piacere che finalmente stia facendo breccia anche in una parte della sinistra. Ma i cambiamenti si fanno con le leggi, non con le parole: siamo pronti a collaborare ad una vera riforma, magari ripartendo dalle nostre proposte. Il tempo c'è e sarebbe un segnale di responsabilità verso il paese vararla entro la fine della legislatura. Vediamo se il Pd ne avrà il coraggio o se l'unica fretta che ha è per la legge elettorale mentre la riforma della giustizia, del fisco, e tutte le altre che interessano cittadini e imprese, possono attendere". Lo scrive in un post su Facebook Deborah Bergamini, responsabile della comunicazione di Forza Italia.