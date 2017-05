(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Fratelli d'Italia è ovviamente a favore del ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari, come abbiamo proposto da anni per tutti gli italiani che percepiscono una pensione d'oro in una celebre proposta di legge che in molti hanno lavorato per insabbiare. Certo stupisce che la proposta, presentata mesi e mesi fa, arrivi in Aula a fine legislatura. Quanto scommettiamo che non si farà in tempo ad approvarla? Per quello che ci riguarda, non volendo allungare il brodo, annunciamo la presentazione degli emendamenti minimi necessari alla Camera e la disponibilità a votarla subito. Mentre al Senato, non avendo il gruppo, non contribuiremo a far perdere tempo sull'iter". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.