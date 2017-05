Migranti:metà Comuni Milano firmano protocollo d'intesa

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Sono stati 76, su 134, quindi oltre la metà, i sindaci che finora hanno firmato a Milano il Protocollo per la distribuzione dei profughi nella Città metropolitana milanese. "Oggi - ha spiegato il sindaco Luciana Lamorgese - hanno già firmato in 76, ma sono più di 80 quelli che hanno dato la loro disponibilità" per un 'modello Milano' che avrà effetti positivi. Dobbiamo unirci perché dobbiamo essere pronti, la situazione va gestita insieme a tutte le parti interessate". Secondo il ministro dell'Interno Marco Minniti, questa intesa, che è un modello "per l'Italia e per l'Europa". E "passata l'inquietudine - ha aggiunto - non si sa mai che qualche pecorella smarrita venga in Prefettura a firmare". Ovvero che si aggiunga qualche altro Comune. Contrari i sindaci leghisti che hanno fatto un presidio davanti alla sede della Prefettura.