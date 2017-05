Alitalia: M5s, commissari innominabili, correi malagestione

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Il collegio commissariale di Alitalia è composto da "soggetti in aperto conflitto di interessi" con la compagnia "se non direttamente coinvolti e correi della sua 'malagestio'". E' quanto sostiene il M5s che presenterà un esposto all'Anac per contestare la nomina del collegio commissariale. La decisione del Governo di nominare questi soggetti, si legge nella denuncia, rischia di compromettere la possibilità di fare luce sulla reale e "grave" gestione della compagnia e di compromettere la ricerca delle responsabilità per questo "colossale buco di bilancio" e "fraudolento fallimento": l'Anac viene dunque chiamata ad intervenire "con urgenza, anche congiuntamente all'autorità giudiziaria, per accertare la legittimità e regolarità di tali nomine".