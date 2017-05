Pullman prende fuoco in autostrada, illesi studenti in gita

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Un pullman, con a bordo una scolaresca di Padova, ha preso fuoco sull'autostrada Torino-Milano, nei pressi di Novara. A scatenare le fiamme è stato lo scoppio di una gomma posteriore. L'autista è riuscito a fermare il mezzo in una piazzola d'emergenza e a mettere in salvo gli studenti, bambini tra i dieci e gli undici anni, e le loro tre maestre. Nessuno è rimasto ferito, soltanto l'autista è stato portato in ospedale per accertamenti. Il mezzo è andato distrutto. L'incidente si è verificato intorno all'ora di pranzo, nel territorio del comune di Bernate Ticino. La scolaresca si stava recando in gita al Museo Egizio di Torino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale di Novara Est e i sanitari del 118. I bambini sono stati accompagnati all'area di servizio di Novara Nord, dove un altro pullman li ha raggiunti per riportarli a casa.