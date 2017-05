Sisma: E-R, a cinque anni da scosse 9 famiglie su 10 a casa

(ANSA) - BOLOGNA, 18 MAG - Nove famiglie su dieci rientrate nelle proprie case, con tutti i moduli abitativi provvisori (Map) chiusi; 417 scuole ricostruite o risistemate e 118 costruite ex novo; e tutte le pratiche di concessioni alle imprese concluse. E' il bilancio della ricostruzione in Emilia-Romagna a cinque anni dalle scosse che il 20 e 29 maggio 2012 colpirono 58 comuni tra le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia causando 28 morti, 300 feriti, 45mila sfollati e danni per 13 miliardi. Una ricorrenza che il 29 maggio vedrà la presenza a Mirandola (Modena) e Pieve di Cento (Bologna) del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Molto è stato fatto - ha detto il presidente della Regione e commissario alla ricostruzione, Stefano Bonaccini, che ha messo a punto il bilancio insieme all'assessore Palma Costi - un lavoro gigantesco che solo chi non conosce può non riconoscere. Altro resta da fare e continuiamo a lavorare per rimarginare definitivamente le ferite inferte da quelle terribili scosse". (ANSA).