(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Il gup del tribunale di Brescia ha rinviato a giudizio per omicidio volontario il 31enne Mirko Franzoni che a dicembre 2013 uccise un ladro che era entrato in casa del fratello. Il delitto avvenne dopo un inseguimento per le vie di Serle, paese bresciano di residenza dei Franzoni, e il ladro, l'albanese 26enne Eduard Ndoj, venne ucciso da un colpo di fucile. Mirko Franzoni ha sempre spiegato che non voleva uccidere ma che il colpo era partito accidentalmente. Il processo inizierà il 13 settembre.