Isis: Nato, nessun impegno in operazioni combattimento

(ANSA) - BRUXELLES, 18 MAG - "Non abbiamo ancora preso una decisione sulla partecipazione della Nato alla coalizione anti-Isis" e comunque non si tratterebbe di "alcun impegno in operazioni di combattimento, che è fuori questione". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg rispondendo alle domande ai margini della sua partecipazione alla riunione dei ministri della Difesa Ue. Il punto sarà comunque affrontato al vertice dei leader dell'Alleanza, la prossima settimana, a Bruxelles. A sollecitare la partecipazione è stato, in particolare, il presidente Usa Donald Trump. "Non si tratterebbe comunque "di alcun impegno della Nato in operazioni di combattimento - evidenzia Stoltenberg -. Non ci sono state richieste in questo senso. Nessuno vuole che la Nato si impegni in operazioni di combattimento in Siria o Iraq". (ANSA).