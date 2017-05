Uomo si barrica in casa, minaccia sparare in diretta Fb

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Un uomo si è barricato in casa, al quinto piano di un palazzo alla periferia di Torino, in via Borgaro. "Chiamate l'esercito", scrive su Facebook dove sta riprendendo la scena in diretta e minaccia di sparare. Sul posto stanno intervenendo carabinieri e vigili del fuoco. Al momento non è ancora chiaro che cosa abbia fatto andare in escandescenza l'uomo, di origini calabresi, che si dice perseguitato e urla dal balcone frasi sconnesse contro la mafia e chiede di parlare con i giornalisti. L'uomo ha ammassato sedie, tavoli e altre suppellettili contro la porta d'ingresso del suo appartamento; sul letto una pistola, come si vede dalla diretta Facebook. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.