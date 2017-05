(ANSA) - MOSCA, 18 MAG - "Considero la domanda non corretta. Non abbiamo interferito e non interferiremo negli affari interni" americani: così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha risposto a una domanda sulle conseguenze nei rapporti tra Usa e Russia di un eventuale impeachment per il presidente americano Donald Trump. Lo riporta la Tass.