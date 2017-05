(ANSA) - BEIRUT, 18 MAG - "Rimaniamo in attesa e accetteremo quello che sarà il risultato elettorale, ma è indispensabile per l'Iran il pieno adempimento degli accordi sottoscritti sul nucleare con la Comunità internazionale". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Angelino Alfano, in visita a Beirut, rispondendo ad una domanda in merito alle elezioni presidenziali di domani nella Repubblica Islamica. "Noi, e l'intera Comunità internazionale - ha aggiunto Alfano - riteniamo che questo sia il tema centrale".