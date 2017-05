(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Una volta si bevevano il Verdicchio e il Rosatello. Adesso invece cercano di venderci il Verdinellum o il Rosatellum. Comunque, non si illudano. Non ce la daranno a bere. E' ineludibile il confronto con Forza Italia per una legge elettorale seria e non per ubriacature renziane". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).