In arrivo temporali al Nord, temperature in calo

In arrivo un cambiamento del meteo, con temporali che domani colpiranno principalmente il Nord Italia, mentre sabato l’instabilità riguarderà principalmente il Nordest e domenica interesserà principalmente le regioni adriatiche, il Sud e il Nord della Sicilia. La prossima settimana, invece, partirà con il "piede giusto", cioè con sole e temperature in aumento su valori quasi estivi. Secondo le previsioni dei meteorologi del Centro Epson Meteo-Meteo.it, una perturbazione proveniente dalla Francia «interesserà con la sua parte più attiva il Nord del Paese nel corso di domani, dando luogo a precipitazioni localmente abbondanti e accompagnate da temporali». Oltre al settentrione, piogge sono previste anche in Toscana, Umbria e nel Lazio. Il maltempo sarà accompagnato da un calo delle temperature su Sardegna, Nordovest e Toscana.

Sabato il tempo potrà ancora risultare instabile sulle regioni nord orientali e sulle centrali, specie del versante adriatico. Il tempo migliore favorirà il Nordovest e le isole maggiori. Domenica, precisano i meteorologi, «sarà una giornata ventosa al Centrosud per venti settentrionali, con mari mossi e temperature in calo al Nordest e in gran parte del Centrosud. Sarà una giornata in prevalenza nuvolosa e localmente instabile sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e nel nord della Sicilia. Il tempo - concludono - sarà più soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche, Sardegna e sud della Sicilia». L'inizio della prossima settimana, sempre secondo le previsioni del Centro Epson Meteo, dovrebbe presentarsi con tempo per lo più buono e temperature in aumento su valori quasi estivi.

