(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - "Uno scherzo, una battuta di cattivo gusto che nessuno pensa sia vera": così il senatore Kevin McCarthy si giustifica per la frase pronunciata un anno fa - quando era leader della maggioranza repubblicana al Senato - e colta in un audio finito nelle mani del Washington Post. Frase in cui afferma che Vladimir Putin finanziava Donald Trump.