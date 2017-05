(ANSA) - MOSCA, 18 MAG - Oltre 4.000 cittadini russi combattono in gruppi terroristici in Medio Oriente e 151 miliziani sono stati condannati dopo essere tornati in patria: lo ha dichiarato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev in un'intervista al quotidiano governativo Rossiskaia Gazeta.