Trump: in vendita "enorme" magione ai Caraibi

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - L'opulenta tenuta di Donald Trump nell'isola di St. Martin ai Caraibi e' stata messa sul mercato con un cartellino del prezzo di 28 milioni di dollari. La "enooooorme" villa, come l'ha definita scherzosamente Sotheby's - "huuuuge" - in un post su Instagram, e' entrata appena quattro anni fa nel portafoglio immobiliare del presidente e la vendita ha sollevato interrogativi sul fronte di possibili conflitti di interesse. Non e' chiaro perché Le Chateau des Palmiers, che lo stesso Trump ha definito "una delle grandi magioni del mondo", sia stata messa sul mercato. Tra 2014 e 2016 ha fruttato al tycoon tra 200 mila e due milioni di dollari in affitti, ha appreso il Washington Post. Il tentativo di vendere una proprietà immobiliare di tanto valore mentre Trump e' presidente potrebbe sollevare lo stesso problema etico sollevato da uno degli avvocati di Trump per spiegare la ragione per non liquidare la Trump Organization dopo aver vinto le elezioni.