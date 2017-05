(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Mdp non sta partecipando e non parteciperà alle riunioni tra governo e maggioranza alla Camera sulla manovra-bis. Gli esponenti di Mdp avrebbero intenzione di non prendere parte agli incontri finché non saranno ritirati tutti gli emendamenti sugli strumenti sostitutivi dei voucher. "Non siamo disponibili a colpi di mano sui voucher, vogliamo chiarezza da Gentiloni", spiega Roberto Speranza.