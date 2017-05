Un'auto investe i pedoni a Times Square: un morto e una ventina di feriti

Un’auto avrebbe investito a Times Square, nel cuore di Manhattan, alcuni pedoni sul marciapiede a grande velocità. Lo riportano alcuni media locali. Dalle immagini postate sui social media si vede una vettura semiribaltata dalla quale esce del fumo. Le cause non sono ancora chiare.

Ci sarebbero almeno 20 feriti nell’incidente e, secondo quanto riferisce la Reuters, almeno un morto. Alcuni edifici intorno all’affollatissima Times Square, a Manhattan, sarebbero stati messi in lockdown dopo che un’auto a forte velocità ha investito alcuni pedoni su un marciapiede. Il conducente dell’auto sarebbe stato arrestato e ora viene interrogato. La polizia di New York ha confermato che l'incidente di Times Square è probabilmente dovuto a «guida sotto effetto di droghe», non a terrorismo.