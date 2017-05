(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - Un'auto ha investito a Times Square, nel cuore di Manhattan, alcuni pedoni sul marciapiede a grande velocità. Lo riportano i media locali. Dalle immagini postate sui social media si vede una vettura semiribaltata dalla quale esce del fumo. Le cause non sono ancora chiare. Ci sarebbero almeno 10 feriti. Alcuni edifici intorno all'affollatissima Times Square sarebbero stati messi in lockdown.