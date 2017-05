(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - La polizia di New York ha reso noto che l'incidente avvenuto oggi a Times Square, dopo che un'auto è finita contro la folla sul marciapiede, è probabilmente dovuto a "guida sotto effetto di droghe", ma non sarebbe terrorismo. Lo riferisce la Cbs. Intanto secondo la polizia il bilancio dell'incidente è di un morto e una ventina di feriti. Le forze dell'ordine stanno interrogando la persona arrestata, di cui non si conosce ancora l'identità, che ha investito la folla di turisti sul marciapiede.