(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Mi dispiace che Napolitano consideri delle valutazioni politiche come malevole. E lo ringrazio per avermi inviato privatamente documenti che ho letto con attenzione. Pur tuttavia sono relativi a un periodo successivo a quello a cui facevo riferimento io. Non ho alcuna difficoltà nel riconoscere un'evoluzione positiva nel pensiero del Presidente e un'impeccabile fermezza sul tema, soprattutto durante la sua presidenza. Ma nel periodo a cui mi riferivo le cose andarono diversamente". Lo afferma in una nota il presidente Dem, Matteo Orfini.