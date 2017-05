(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - La possibile nomina di Joe Lieberman all'Fbi non piace ai senatori democratici. Secondo indiscrezioni, la contrarietà a Lieberman è legata alla sua opposizione all'agenda di Barack Obama nel finale della sua carriera in Senato. Ma anche alla convinzione che il direttore dell'Fbi non dovrebbe essere un ex politico come Lieberman, a cui mancherebbe anche l'esperienza per ricoprire il ruolo. Il presidente Donald Trump ha detto che nominerà il nuovo direttore dell'Fbi a breve, e che Lieberman è in corsa.