(ANSA) - BOGOTA', 19 MAG - Organismi di difesa dei diritti umani della Colombia hanno reso noto che intendono chiedere alla Corte penale internazionale dell'Aja l'apertura di un'inchiesta sul ruolo avuto da 14 dirigenti del gruppo Chiquita Brands in merito a presunti finanziamenti a gruppi paramilitari tra il 1997 e il 2004. Dimistris Chrtopoulos, responsabile della Federazione internazionale dei diritti umani, ha detto che "la procura della Corte dell'Aja dovrebbe intervenire nel caso in cui la giustizia colombiana non sia in grado di farlo".