L'ospedale: "Hayden resta in condizioni di estrema gravità"

Le condizioni di Nicky Hayden, ricoverato da mercoledì al Bufalini di Cesena dopo un incidente stradale mentre si allenava con la bici, continuano ad essere 'in un quadro clinico di estrema gravita». E’ quanto si apprende da fonti ospedaliere. Al momento non è previsto un bollettino medico ufficiale ma non si esclude che l’ospedale potrebbe emetterne uno in tarda mattinata. In quello diffuso ieri pomeriggio i medici hanno parlato di 'un danno cerebrale gravissimo". Ieri sono giunti a Cesana anche il fratello Tommy e la mamma Rose. La fidanza Jackie è accanto al pilota statunitense da subito dopo l’incidente, così come lo staff della Red Bull Honda World Superbike, team per cui corre il campione americano.