Auto sulla folla: la vittima è una ragazza di 18 anni del Michigan

La vittima dell’investimento di ieri a Times Square, dove un uomo alla guida di un’auto si è lanciato contro la folla sul marciapiedi, è una ragazza di 18 anni in vacanza a New York. Alissa Elsman - ha fatto sapere la polizia - era di Portage, nel Michigan. Con lei c'era la sorellina di 13 anni, rimasta ferita insieme a un’altra ventina di persone. La polizia ha identificato l’investitore come Richard Rojas, del Bronx, un veterano della Marina, che è stato arrestato ed è attualmente sotto custodia.