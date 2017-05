Mattarella visita mosaici Villa Romana a Spello

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 19 MAG - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato Spello per una visita ai mosaici della Villa Romana, in località Sant'Anna. Resti che sono riaffiorati durante dei lavori di scavo nel 2005 e risalgono a un periodo tra la fine del terzo e gli inizio del secolo secolo dopo Cristo. Il Capo dello Stato, accolto dal sindaco Moreno Landrini, dalla presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, dalla vice presidente della Camera dei Deputati Marina Sereni, dal prefetto di Perugia Raffaele Cannizzaro e dalla Soprintendente per archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria Marica Mercalli, è stato salutato anche dagli alunni dell'Istituto Comprensivo Ferraris. Oltre che dalla cittadinanza che si è radunata nei pressi della Villa. Al cui interno è stata realizzata una speciale infiorata. Sulle finestre del borgo sventolano, invece, bandiere tricolori e su un terrazzo campeggia uno striscione con su scritto: "Benvenuto Presidente".