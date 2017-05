Video dell'Isis sul profilo Facebook del feritore della Stazione centrale?

Sono ancora ricoverati, coscienti e sotto osservazione, l’agente della Polfer e il militare semplice dell’Esercito accoltellati da un ventenne nella serata di ieri nella Stazione Centrale a Milano, mentre un caporale maggiore è stato dimesso con prognosi di 7 giorni. Il feritore, Tommaso Bein Yousef Hosni Ismail, arrestato per tentato omicidio, è un ventenne italiano, di madre italiana e padre magrebino.

Tommaso è nato da padre tunisino e madre italiana. Ha precedenti per droga. Era stato arrestato lo scorso dicembre proprio in Centrale per spaccio. Lo ha riferito il Questore, Marcello Cardona, precisando che Hosni era stato in Tunisia fino al 2015. «E' una sorta di nomade che viveva in una specie auto» ha detto. Il feritore apparterrebbe «a una famiglia difficile» ha detto il questore che ha spiegato come il giovane abbia raccontato di essere nato in Italia e poi di essere andato in Tunisia per tornare nel nostro Paese nel 2015. Un racconto che gli investigatori stanno verificando. «La madre vive al sud - ha spiegato il questore - e l'arrestato ha detto di avere avuto con lei pochissimi contatti negli anni».

I pm dell’Antiterrorismo milanese, intanto, stanno facendo verifiche per capire se un profilo Facebook con nome Ismail Hosni che contiene uno o più video inneggianti all’ Isis appartenga al feritore della Stazione centrale. Nel profilo Facebook di "Ismail Hosni", che pare appartenere al giovane (accertamenti sono tuttora in corso anche con le traduzioni di video e scritte in arabo) il ragazzo posta una foto con un cappello rosso in testa, con la visiera girata dietro, e sull'immagine di sfondo c'è il Castello Sforzesco di Milano. Tra le immagini postate anche una foto del Duomo di Milano. Ma sul profilo compaiono, anche, più video inneggianti al Califfato e alla guerra dello stato islamico. L’ultimo post che ha un video pubblicato, ma rimosso, contiene le scritte: "Gloria a Dio, il suo Profeta e ai credenti, ma gli ipocriti non lo so ... Califfato". Un altro post, accompagnato da un video, recita: "Facciamo un futuro luminoso tenere il passo con le nostre speranze e aspirazioni ... califfato islamico a venire, a Dio piacendo". Un altro post dello scorso 24 settembre, sempre accompagnato da un video con una canzone, recita "il più bell'inno dell’Isis che abbia sentito in vita mia".

Da parte sua il questore Marcello Cardona, incontrando i giornalisti ha detto che «non ci è sembrato uno squilibrato, tutt'altro. Lo abbiamo fermato in 8 secondi, questo dimostra la grande capacità di intervento degli uomini».

La marcia prevista per domani, «Milano senza muri», «si farà», ha detto il sindaco di Milano lasciando il Fatebenefratelli dopo la visita all’agente della Polfer. «Confermo che domani guiderò la marcia "Insieme senza muri", per una Milano sicura e accogliente», ha scritto Sala su Facebook. Polemico il segretario della Lega Salvini, quelli del Pd sono «ignoranti e complici, razzisti con gli italiani».