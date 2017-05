Vaccini: via libera al decreto sull'obbligo a scuola. Ecco cosa prevede

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che reintroduce l’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’iscrizione a scuola. Il Cdm, a quanto si apprende, ha approvato il provvedimento «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale».

L’obbligo di vaccinarsi produrrà "l'impossibilità di iscriversi al sistema scolastico zero-sei anni». Lo dice il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa al termine del Cdm.

«Per la scuola dell’obbligo la mancanza di documentazione sui vaccini produrrà da parte dell’autorità scolastica sanzioni dalle dieci alle trenta volte maggiori di quelle esistenti».

Il decreto rende obbligatori «una serie di vaccini che finora erano semplicemente raccomandati. Tra questi vaccini ce ne sono di importanti come quelli contro il morbillo e la meningite che dal momento di approvazione del decreto diventeranno obbligatori con modalità transitorie che il decreto metterà in luce per consentire a famiglie e sistema di adeguarsi alla decisione senza traumi».

Il nuovo piano di vaccinazione entrerà in «modo graduale», visto «il sistema sanzionatorio» e la necessità di «aggiornare e coinvolgere le famiglie». Così il premier Paolo Gentiloni al termine del Cdm, parlando di un "meccanismo progressivo».

«L'obiettivo dell’estensione dei vaccini obbligatori e delle misure per il mancato rispetto è quello di evitare che le difficoltà che oggi ci sono si trasformino in vere emergenze». Così il premier Paolo Gentiloni al termine del Cdm. «Oggi - spiega - non siamo in una emergenza, altrimenti sarebbero state necessarie delle ordinanze». Quindi sono state prese «misure che, con gradualità, consentiranno una protezione per i bambini più elevata, una maggiore sicurezza».

«Superare le difformità a livello regionale e dare un’unica linea di indirizzo. Questo l'obiettivo del decreto approvato oggi, con cui abbiamo allargato a 12 le vaccinazioni obbligatorie per l’iscrizione a scuola». Lo ha detto il ministro della salute Lorenzin al termine del Cdm.