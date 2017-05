Comunali: Meloni presenta "Patto per le città"

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Un Patto per le città con che rappresenta "un vincolo di mandato" per tutti gli eletti di Fratelli d'Italia. A ribadirlo è Giorgia Meloni, leader di Fdi nel corso di una conferenza stampa alla Camera con diversi candidati sindaco del suo partito tra cui quello di Palermo (sostenuto da Fdi ma non iscritto) di Cuneo, dell'Aquila di Pistoia, Cerveteri, Grottaferrata e Narni che a turno hanno preso la parola per leggere uno dei punti del patto. Prima di iniziare la conferenza stampa però la Meloni ha spiegato il perché del cambio improvviso di location che inizialmente era in programma a palazzo Valentini sede della città metropolitana: "Mi scuso - dice - con quanti, non per colpa, nostra sono stati costretti a restare fuori. Evidentemente il sindaco di Roma o il presidente dell'area metropolitana invece di pensare a cose importanti hanno deciso all'ultimo momento di togliere Fratelli d'Italia la sala dove avevamo previsto di fare la manifestazione".