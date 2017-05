WikiLeaks svela 'Athena', malware Cia per rubare dati

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - WikiLeaks pubblica oggi documenti sul progetto 'Athena' della Cia in grado di attaccare i computer con il nuovo sistema operativo di Microsoft, Windows 10, e rubare i dati. Secondo i documenti diffusi oggi - si legge sul sito di WikiLeaks - il malware è stato sviluppato dalla Cia in cooperazione con il Siege Technologies, una 'sedicente' società di cyber sicurezza con sede nel New Hampshire.