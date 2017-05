Terremoto: Elkann apre cantiere nuova scuola Arquata Tronto

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 19 MAG - Il presidente di Fca e vice presidente della Fondazione Agnelli John Elkann ha voluto essere presente ad Arquata del Tronto alla cerimonia di avvio dei lavori della nuova Eco-scuola, che sarà realizzata nel comune epicentro del sisma di agosto grazie ai fondi raccolti dalla Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi Onlus. Una piccola festa per la comunità oggi sfollata lungo la costa, con i bambini che hanno cantato l'Inno di Mameli e l''Inno di Arquata', scritto dopo il terremoto come promessa di ritorno. ''La ricostruzione - ha detto Elkann - parte dalla scuola perché la scuola è dove si costruisce il futuro''. ''Spero di venire quando la scuola ci sarà - ha aggiunto poi rivolto ai bambini - e voglio farvi i complimenti per quello che avete cantato, un canto molto bello. Questa scuola vuole essere quella di cui avete parlato: rispetterà la natura''.