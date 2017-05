Minaccia ex moglie su Fb inneggiando a killer Budrio,arresto

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - Un post su Facebook con riferimenti minacciosi alla ex moglie e un 'omaggio' al killer di Budrio: "Igor fammi scuola". E' uno degli episodi che hanno fatto finire in carcere un 36enne sardo che vive a Bologna, già colpito un mese fa da una misura di divieto di avvicinamento alla ex e ai due figli, in seguito ai comportamenti violenti dell'uomo che la compagna aveva denunciato alla Polizia. Nonostante quel provvedimento, nelle settimane successive il 36enne si sarebbe fatto trovare più di una volta sotto casa della donna e anche davanti alla scuola dei figli. Questi comportamenti, in aggiunta alla frase inneggiante al killer che l'uomo ha scritto qualche giorno fa sulla propria pagina Facebook, hanno portato a un aggravamento della misura: per il 36enne è scattato un provvedimento di custodia cautelare in carcere, eseguito ieri dai poliziotti del Commissariato Due Torri. (ANSA).