Vaccini: Gentiloni, Dl per evitare vere emergenze

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "L'obiettivo dell'estensione dei vaccini obbligatori e delle misure per il mancato rispetto è quello di evitare che le difficoltà che oggi ci sono si trasformino in vere emergenze". Così il premier Paolo Gentiloni al termine del Cdm. "Oggi - spiega - non siamo in una emergenza, altrimenti sarebbero state necessarie delle ordinanze". Quindi sono state prese "misure che, con gradualità, consentiranno una protezione per i bambini più elevata, una maggiore sicurezza".