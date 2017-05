Usa: Nyt, Anthony Weiner si dichiara colpevole

(ANSA) - WASHINGTON, 19 MAG - Anthony Weiner, ex deputato democratico e marito di Huma Abedin, braccio destro di Hillary Clinton, ha annunciato l'intenzione di dichiararsi colpevole rispetto alle accuse di aver inviato materiale osceno ad una minorenne. Lo riferisce il New York Times citando fonti informate. Fu in seguito alle verifiche sull'invio da parte di Weiner di sms espliciti ad una 15enne che scaturì la decisione dell'Fbi di riaprire l'inchiesta sulle e-mail di Hillary Clinton a pochi giorni dalle elezioni perse contro Donald Trump.