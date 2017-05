Usa: Biden, Hillary Clinton non era la candidata giusta

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - L'ex presidente americano, Joe Biden, non esclude in tronco la possibilita' di candidarsi alla Casa Bianca. ''Potrei candidarmi? Si'. Lo faro'? probabilmente no'' dice Biden, secondo quanto riferito dai media locali. Biden avrebbe usato parole dure anche nei confronti di Hillary Clinton: ''Non ho mai pensato che fosse la candidata giusta. Ritenevo di essere io il candidato giusto''.