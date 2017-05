Vaccini: Lorenzin, valutiamo obbligo per operatori sanitari

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "La questione dell'obbligo delle vaccinazioni per gli operatori sanitari sarà un altro aspetto che potremmo inserire nella fase parlamentare. E' un problema ed infatti proprio gli operatori sanitari sono molto colpiti dai contagi in ospedale". Lo ha annunciato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in conferenza stampa al termine del CdM.