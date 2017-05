Usa: Melania e Ivanka con Trump in primo viaggio all'estero

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAG - La First Lady Melania e la First Daughter Ivanka accompagnano il presidente americano Donald Trump nel suo primo viaggio all'estero. Viaggeranno con lui tutti i suoi più stretti collaboratori, incluso Jared Kushner, il consigliere marito di Ivanka che sarebbe dietro all'accordo da 110 miliardi di dollari in dieci anni per la vendita di armi all'Arabia Saudita. Riad è la prima tappa del viaggio, che si apre oggi e che porterà Trump anche in Israele, Belgio e Italia. Ivanka e il marito Jared, ebrei ortodossi, hanno ricevuto un permesso speciale del rabbino per il volo aereo durante lo Shabbat.