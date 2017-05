Turchia: 4 mandati arresto contro giornale opposizione

(ANSA) - ISTANBUL, 19 MAG - Nuovo colpo alla stampa di opposizione in Turchia. Un mandato d'arresto è stato emesso per quattro tra dirigenti e reporter del quotidiano Sozcu, tra cui l'editore Burak Akbay, per sospetti legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Lo riporta il giornale filo- governativo Sabah. I dirigenti del giornale sarebbero accusati di aver mostrato sul sito web l'indirizzo e le immagini dell' hotel di Marmaris, dove si trovava in vacanza il presidente Recep Tayyip Erdogan, poche ore prima del fallito golpe. Gli altri ricercati sono la direttrice del sito Mediha Olgun, la manager per gli affari finanziari Yonca Kaleli e il reporter Gokmen Ulu. I legali del giornale sostengono tuttavia di non aver ancora ricevuto alcuna notifica del mandato d'arresto. Secondo la Cnn turca, l'editore Akbay si troverebbe al momento a Londra, mentre Olgun e Ulu sarebbero già stati fermati. Nato nel 2007, Sozcu è tra i quotidiani di opposizione più diffusi, con una tiratura di oltre 250 mila copie.