Macron visita militari francesi dispiegati in Mali

(ANSA) - PARIGI, 19 MAG - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha fatto visita di sostegno alle truppe francesi nella base militare di Gao, nel nord del Mali. Macron aveva promesso questa visita già durante la campagna presidenziale che lo ha portato all'Eliseo. Per questa sua prima missione extra-Ue sono state necessarie ingenti misure di sicurezza. "La Francia continuerà ad essere impegnata al fianco dei Paesi africani nella guerra contro il terrorismo", ha detto Macron alle truppe francesi. Il nuovo inquilino dell'Eliseo ha anche auspicato di "rafforzare i partenariati europei, in particolare con la Germania", per quanto riguarda le missioni di pace all'estero. Ha poi reso omaggio ai soldati francesi dell'operazione Barkane che lottano contro i jihadisti nella regione del Sahel. Per Macron bisogna "accelerare sia sul piano militare, ma l'antidoto al terrorismo passa anche attraverso la diplomazia, la cooperazione e lo sviluppo economico dell'Africa.