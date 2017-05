Terremoto: Errani, scuola e lavoro impediranno spopolamento

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 19 MAG - ''La scelta di puntare sulle scuole e il fatto che stia nascendo una nuova impresa (della Tod's dei Della valle ndr) nel territorio di Arquata del Tronto è fondamentale, perché quello che faremo per la scuola, per la formazione, per il lavoro ci consentirà di impedire lo spopolamento che, per la verità, è iniziato prima del terremoto''. Così il commissario per la ricostruzione Vasco Errani, intervenuto oggi ad Arquata per la posa della prima pietra della nuova scuola donata dalla Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi, presente John Elkann. ''Non possiamo consentire lo spopolamento: il Centro Italia, senza le persone produrrebbe il fatto che l'Italia non è più l'Italia'' ha aggiunto Errani. ''Stiamo costruendo altre 21 scuole nuove in altri comuni perché la scuola è il futuro della comunità''. Al sindaco di Arquata Aleandro Petrucci, che chiede allo Stato di ricostruire la Rocca cittadina, Errani ha risposto: ''ricostruiremo tutto, compresa la Rocca''.