Accoltellò a morte amico durante lite, condannato a 16 anni

(ANSA) - VERCELLI, 19 MAG - Il giudice Fabrizio Filice ha condannato a 16 anni di carcere Alessandro Rizzi, il giovane di 24 anni colpevole della morte dell'amico Daniel Napolitano, ucciso nel luglio dell'anno scorso al rione Concordia di Vercelli con una pugnalata all'addome, al termine di una lite. La sentenza, con la formula del rito abbreviato, è stata letta oggi in tribunale a Vercelli. Il pubblico ministero Francesco Alvino aveva chiesto una pena di 15 anni per Rizzi. Il ragazzo, dopo ore di interrogatorio, il giorno successivo all'accoltellamento aveva confessato. Dopo aver colpito il suo amico con la coltellata mortale, aveva tentato di ripulire la scena del crimine. Attualmente il giovane, difeso dagli avvocati Alessandro e Roberto Scheda, si trova in carcere a Biella. (ANSA).