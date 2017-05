Grasso, non enfatizzare aggressione di Milano

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - L'aggressione in Stazione Centrale è "una reazione violenta ad un accertamento legittimo. Non bisogna enfatizzare un episodio per evitare di fare qualcosa che tutta Europa ormai sente e che dobbiamo far sentire anche a quella parte che non condivide". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, confermando che sarà presente alla marcia. Grasso, arrivando all' ospedale Sacco, dove è ricoverato uno dei militari, ha ricordato che l'aggressore "è un italiano" e che, dunque, l'aggressione "ha poco a che fare con la manifestazione".