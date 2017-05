Stazione Milano: Hosni indagato per terrorismo

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Ismail Tommaso Hosni, il giovane che ieri sera ha accoltellato due militari e un agente alla stazione Centrale di Milano, è indagato per terrorismo internazionale in un fascicolo aperto dai pm di Milano per fare accertamenti sul suo profilo Facebook e su un eventuale rete di relazioni. Per l'accoltellamento dei due militari e dell'agente resta a carico di Hosni l'accusa di tentato omicidio (e non di attentato con finalità terroristiche, come sarebbe stato, invece, se si fosse ipotizzato un atto terroristico). Il pm Alessandro Gobbis, del pool antiterrorismo guidato da Alberto Nobili, ha aperto anche un fascicolo 'parallelo' per il reato previsto dall' articolo 270 bis del codice penale, "associazione con finalità di terrorismo anche internazionale" per potere fare verifiche sul profilo Facebook 'Ismail Hosni' attribuibile al 20enne e su cui sono state postati video e scritte in arabo inneggianti all'Isis. Accertamenti sono in corso anche su eventuali legami del giovane con estremisti islamici.