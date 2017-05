Migranti: Salvini, stracceremo protocolli su accoglienza

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Sono una porcheria, appena saremo al Governo stracceremo i protocolli che i prefetti stanno imponendo ai sindaci in tutta Italia": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando dei protocolli per l'accoglienza dei migranti nei Comuni, l'ultimo firmato ieri a Milano alla presenza del ministro dell'Interno, Marco Minniti. Incontrando i giornalisti davanti a Palazzo Marino, per commentare i fatti della stazione Centrale, Salvini è tornato a parlare anche della figura dei prefetti, dopo che già negli scorsi giorni aveva detto che la Lega ha "sbagliato" a non eliminarla quando è stata al Governo. "Cancelleremo la figura del prefetto - ha detto - per dare poteri ai sindaci, che sono gli unici che vengono eletti".