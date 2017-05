Cade dall'albero della sua barca in Friuli, morto

(ANSA) - UDINE, 19 MAG - Un cittadino austriaco - F.B., di 59 anni - è morto nel pomeriggio precipitando da uno degli alberi della propria barca, dove stava eseguendo lavori di manutenzione, nella darsena del cantiere nautico "Planais" nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro (Udine), sulle rive dell'Aussa Corno. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava effettuando dei lavori su uno dei due alberi della barca, alto circa 14 metri, quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato. Inutili i tentativi di soccorso prestati dai sanitari giunti sul posto con l'elisoccorso. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.