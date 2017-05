Papa a Ostia come parroco, benedice case

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Papa Francesco, come un semplice parroco, che suona alle porte dei fedeli per benedire le case nel periodo pasquale. E' accaduto questo pomeriggio a Ostia, dove il Pontefice si è recato per uno dei suoi "Venerdì della Misericordia", iniziati durante il Giubileo. Due giorni fa, don Plinio Poncina, il parroco di Stella Maris, una delle sei parrocchie di Ostia, aveva affisso come di consueto un avviso sulla porta del condominio delle case popolari, avvertendo le famiglie che sarebbe passato a trovarle per la consueta benedizione pasquale. E' stata grande oggi la sorpresa quando, a suonare il campanello, invece del parroco gli inquilini hanno visto il Papa. Francesco si è "fatto Parroco": con grande semplicità si è intrattenuto con le famiglie, ha benedetto una dozzina di appartamenti che compongono il condominio di Piazza Francesco Conteduca 11, lasciando in dono il rosario. Scherzando, ha voluto scusarsi per il disturbo, rassicurando però, di aver rispettato l'orario di silenzio in cui i condomini riposano.