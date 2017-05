Maltempo: perturbazione porta temporali e burrasche

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - La perturbazione atlantica che sta interessando l'Italia porterà oggi diffuse condizioni di maltempo sulle regioni di nord-ovest in estensione, dalla serata, al resto del settentrione e, da domani, a tutto il territorio nazionale, con un generale rinforzo dei venti, in particolare al Sud. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Dalla serata di oggi, dunque, previsti temporali su Veneto ed Emilia Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dal primo pomeriggio di domani, venti forti o di burrasca su Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per domani allerta 'gialla' (l'ultimo di tre livelli di rischio idrogeologico) sul Veneto, parte della Lombardia e dell'Emilia Romagna, gran parte della Toscana, Umbria e Abruzzo.