G7: per first lady, giro sull'Etna e visita a Catania

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 19 MAG - Un giro in elicottero sull'Etna poi l'atterraggio a Catania, accompagnati da Manuela Gentiloni, ospiti del sindaco Enzo Bianco. A seguire una visita al Teatro Greco e un'escursione guidata nell'ex monastero dei benedettini. Si comincia a delineare il programma per le cinque first lady e i due first husband dei capi di Stato e di Governo che parteciperanno al G7 di Taormina. Il 26 giugno saranno in visita sull'Etna e a Catania prima di ritornare a Taormina per assistere, alle 19, al concerto della Filarmonica della Scala di Milano. Ospiti di Manuela Gentiloni, la moglie del premier italiano, saranno le first lady degli Usa, Melania Trump, del Canada, Sophie Gregoire Trudeau, del Giappone, Akie Abe, e la première dame della Francia, Brigitte Trogneux. Per la prima volta il marito della cancelliera tedesca Angela Merkel, Joachim Sauer, non sarà l'unico first husband e condividerà il ruolo con un altro consorte: Philip May, marito della premier britannica Theresa.